ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً في العاصمة الفرنسية باريس، وتألقت بإطلالة رائعة، وخفة دم واضحة على المسرح.

وفي بداية الحفل، إستذكرت نانسي عجرم بلدها لبنان والمحنة التي يمر بها، وقالت: "وقبل أن نبلش نغني ونهيص ونرقص، أنا بدي غني لـ لبنان على قد ما بحب لبنان بدي غنيلكن الليلة على قد ما عندي أمل بلبنان رح يرجع أحلى من ما كان، يلا".

وقد أطلت نانسي بفستان طويل وواسع باللون الأسود، وعليه نجوم لامعة، أعطاها لوك الأميرات، وبفتحة كشفت عن إحدى ساقيها.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق بحفلها في باريس.. وتوجه هذه رسالة لـ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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