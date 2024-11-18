تكنولوجيا: ظهور هاتف OPPO Reno 12F Harry Potter لأول مرة بلمسات سحرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OPPO هاتف Harry Potter Special Edition Reno 12F عالميًا، بداية من البيرو عبر مشغل محلي. يتميز الهاتف بتصميم مستوحى من عالم السحر وتغليف فريد يشبه كتاب التعويذات.

يتضمن الصندوق ملحقات فريدة مثل قلم على شكل عصا سحرية، وحافظة واقية، وسلسلة مفاتيح Golden Snitch، ودبوس SIM مستوحى من Deathly Hallows. كذلك أضافت الشركة خطاب قبول هوجورتس ونقشًا لشعار المدرسة على ظهر الهاتف، مما يجعله قطعة فريدة قابلة للتجميع.

حافظ الجهاز على مواصفات هاتف Reno 12F 5G القياسي، حيث يدعم بكاميرا ثلاثية تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. كما زُود بكاميرا أمامية 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت، قابل للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

وتأتي الشاشة بحجم 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080، مما يضمن تجربة بصرية نابضة بالحياة.

يدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع بقوة 45 واط. تضمنت الميزات الإضافية أدوات مثل AI Eraser لتحرير الصور وAI Studio للصور الاحترافية.

يبلغ سعر الإصدار حوالي 420 دولارًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي هاري بوتر الباحثين عن تصميم مميز وأداء قوي.

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