شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق لمنع الشركات من استخدام بياناتك بطرق جديدة.. حافظ على خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أكثر الظواهر انتشارًا على الإنترنت، هي الذعر بشأن استغلال شركات التكنولوجيا لبياناتك "لتدريب" ذكائها الاصطناعي أو لاستخدامات أخرى غير مرغوب فيها، وفي تقارير سابقة قيل أن PayPal بدأت في استخدام البيانات الخاصة بك لتقديم المشورة للتجار.

كما أن بعض المستخدمين كانوا غاضبين أيضًا من أن LinkedIn أعطى نفسه الحق في استخدام المعلومات التي ينشرها المستخدمون لتدريب ذكائه الاصطناعي، ونشر بعض المشاهير على انستجرام رفضهم السماح لجميع منشوراتهم بتشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Meta.

وفيما يلى مجموعة من النصائح والخطوات لاختيار عدم الاشتراك في استخدامات البيانات هذه أو تكثيف حماية خصوصيتك من الشركات الحريصة على استخدام بياناتك:

ما الأخطاء التي ترتكبها لا تستمع الشركات إلى ما تقوله ضمناً في كل مرة يكون هناك رد فعل عنيف لاستخدام بياناتك كما في حالات PayPal وLinkedIn وMeta AI وSonos وUdemy وZoom Video.

وقالت كاترينا فيتزجيرالد، نائبة مدير مجموعة الدفاع عن المستهلك في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: "ما تراه هو وعي متزايد من الجمهور بأن الشركات تسيء استخدام بياناتنا الشخصية"، حتى عندما يخطئ الناس في التفاصيل في تلك النوبات، فإن المبدأ يظل سليمًا.

ربما يمكنك معرفة أنه ليس ملزمًا قانونًا عندما يشارك المشاهير منشورات مماثلة على Instagram قائلين، "لا أوافق" على استخدام Meta لمنشوراتهم لتدريب وتحسين Meta AI.

لكن الكاتبة كاتي نوتوبولوس في Business Insider أوضحت ذلك بشكل أفضل: "يشارك الناس ذلك لأنهم قلقون بشأن الذكاء الاصطناعي وما يعنيه لهم. "إنهم يعتقدون أن هذا شيء غزوي يتم القيام به لهم، حيث يتم أخذ محتواهم دون إذنهم."

وقد صرحت شركة Meta سابقًا أن العديد من الشركات تستخدم الكتابة العامة على الإنترنت للأشخاص لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهي تقدم للناس معلومات حول كيفية عمل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وقالت شركة Sonos إن سياسة الخصوصية الخاصة بها قد تم تعديلها لتوضيح أن استخداماتها لبيانات العملاء قد تلبي تعريفات بيع أو مشاركة المعلومات مع الشركاء بموجب بعض قوانين الخصوصية في الولاية.

وقالت شركة Zoom إن شروط الخدمة الخاصة بها تحدد أن الشركة لا تستخدم بيانات مستخدمي Zoom لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

قال موقع التدريس عبر الإنترنت Udemy إنه أعطى إشعارًا كافيًا للمعلمين حول استخدام مقاطع الفيديو لتدريب الذكاء الاصطناعي وأرشدهم إلى كيفية إلغاء الاشتراك إذا رغبوا في ذلك.

ما يمكنك فعله حيال ذلك إلغاء الاشتراك عندما تستطيع بالنسبة إلى PayPal الذي يستخدم سلوك الإنفاق الخاص بك لاستهداف الإعلانات:

- إذا كان لديك حساب شخصي (وليس تجاريًا) في الولايات المتحدة، فانتقل إلى ملفك الشخصي على الموقع أو التطبيق.

- حدد البيانات والخصوصية → التسوق المخصص، ثم قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود على الشاشة والذي يقول، "دعنا نشارك المنتجات والعروض والمكافآت التي قد تعجبك مع المتاجر المشاركة".

بالنسبة إلى Meta التي تستخدم منشوراتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها:

- في الولايات المتحدة، لا توجد طريقة لمنع Meta من استخدام منشوراتك العامة للمساعدة في تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

تقول الشركة إن محادثاتك مع روبوت الدردشة Meta AI في Facebook وInstagram وWhatsApp يمكن استخدامها أيضًا لتدريب الذكاء الاصطناعي، ولا توجد طريقة لرفض ذلك، ولكن يمكنك حذف تفاعلات الدردشة الخاصة بك مع Meta AI. تقول Meta إن هذه التفاعلات لن تُستخدم في المستقبل لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها. اتبع هذه التعليمات.

بالنسبة إلى LinkedIn التي تستخدم منشوراتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب LinkedIn الخاص بك وانقر فوق صورتك الشخصية وحدد الإعدادات → خصوصية البيانات → البيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بإيقاف تشغيل هذا.

قالت LinkedIn إن الذكاء الاصطناعي الخاص بها يمكن أن يساعد الأشخاص في تطوير حياتهم المهنية.

خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لحماية معلوماتك الشخصية - استخدم متصفح ويب يراعي الخصوصية أو إضافة الويب Privacy Badger.

- يحتوي متصفح Safari من Apple ومتصفحات الويب الأصغر حجمًا Firefox وBrave وTor Browser على تدابير لحماية معلوماتك الشخصية.



- أوقف ملف البرامج الصغير المسمى ملفات تعريف الارتباط من مراقبة كل مكان تتجول فيه عبر الإنترنت.

-يمكنك أيضًا تنزيل Privacy Badger من مجموعة الدفاع عن المستهلك Electronic Frontier Foundation. يحتوي على العديد من نفس الحماية التي يتمتع بها المتصفحات.

فكر في حذف التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا على هاتفك إذا أغراك تطبيق جديد رائع، فانتظر بضعة أيام لمعرفة ما إذا كنت ستفقد الاهتمام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها حقًا. أو إذا كنت تستخدم تطبيقًا بشكل غير متكرر، فغالبًا ما يكون خيار الخصوصية الأفضل استخدام موقع الشركة على الويب بدلاً من تطبيقها. فكر في دعم قوانين الخصوصية الأقوى في ولايتك فكر في دعم قوانين الخصوصية الأقوى في ولايتك لا يوجد قانون وطني واسع النطاق في الولايات المتحدة بشأن خصوصية البيانات، ولكن 19 ولاية أمريكية لديها الآن قوانين واسعة النطاق لحماية معلوماتك عبر الإنترنت، إنها كلها غير كاملة، وبعضها كُتب لمصالح شركات التكنولوجيا الكبرى، وليس لمصالحك.

يقول خبراء الخصوصية إن قوانين الولاية، مثلها كمثل حالات الهلع بشأن استخدامات الشركات المتغيرة لبياناتك، تُظهر التقدم في إعطائك بعض السلطة على معلوماتك، ويشعر هؤلاء المدافعون عمومًا بالحماس بشأن قانون الخصوصية الجديد في ماريلاند، وقال فيتزجيرالد إن المزيد من قوانين الخصوصية من المرجح أن تكون موضع نقاش العام المقبل في ولايات بما في ذلك فيرمونت ومين.