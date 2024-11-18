تكنولوجيا: تأكيد دعم iQOO Neo 10 Pro بشريحة Dimensity 9400 وشريحة Q2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعلن iQOO حتى الآن عن موعد إطلاق سلسلة Neo 10، لكنها تواصل الكشف عن تفاصيل مثيرة حول الهواتف القادمة. بعد استعراض التصميم الأخير، أكدت الشركة عبر Weibo أن هاتف Neo 10 Pro سيأتي مدعومًا بمعالج MediaTek Dimensity 9400. ورغم أن التسريبات السابقة أشارت إلى وجود Dimensity 9400 في Neo 10 Pro، فإن هذا الإعلان يؤكد المعلومة رسميًا.

تم تصميم Dimensity 9400 باستخدام تقنية تصنيع 3 نانومتر المتطورة من TSMC، ويأتي المعالج بتكوين وحدة معالجة مركزية 1+3+4. تتضمن الوحدة نواة Cortex-X925 عالية الأداء بسرعة استجابة 3.63 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-X5 بسرعة استجابة تصل إلى 3.3 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex-A720 الموفرة للطاقة بسرعة استجابة 2.4 جيجاهرتز.

تم تزويد Dimensity 9400 بوحدة معالجة رسومات Immortalis G925، التي تقدم تحسينًا في الأداء بنسبة 41% مقارنة بالإصدار السابق. كما يستفيد اللاعبون من أداء تتبع الأشعة الأسرع بنسبة 40% وكفاءة الطاقة المحسنة بنسبة 44%.

وإلى جانب ذلك، أضافت iQOO شريحة Q2 المخصصة، المستخدمة في سلسلة iQOO 13، لتعزيز تجربة الأداء أثناء المهام المكثفة مثل الألعاب.

من المتوقع ألا يكون Neo 10 Pro الوحيد في السلسلة. أشارت الشائعات إلى إطلاق إصدار قياسي من Neo 10 مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

كما كشفت iQOO عن تفاصيل أخرى مثيرة، حيث أكدت أن كلا الطرازين سيحتويان على بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير، مع الحفاظ على سمك نحيف يبلغ 7.99 ملم.

أخيرًا، أعلنت iQOO أن سلسلة Neo 10 ستعمل بواجهة OriginOS 5 الجديدة المبنية على أندرويد. مع توقع الإطلاق قبل نهاية الشهر، لن يطول الانتظار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول السلسلة المرتقبة.

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