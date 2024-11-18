شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحمايته من الاختراق.. خطوات بسيطة لتأمين حسابك على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إنستجرام واحدًا من أشهر المنصات الاجتماعية في العالم، ما يجعله هدفًا رئيسيًا للمخترقين والهجمات الإلكترونية، لذا من الضروري اتخاذ خطوات فعالة لحماية حسابك وضمان عدم تعرضه للاختراق أو القرصنة، وقد قدم خبير منصات التواصل الإجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" مجموعة من النصائح لحماية حسابك على إنستجرام بشكل شامل.

1. استخدم كلمة مرور قوية ومعقدة

أول وأهم خطوة لحماية حسابك هي اختيار كلمة مرور قوية ومعقدة، تجنب استخدام كلمات المرور البسيطة أو الشائعة، مثل تواريخ الميلاد أو الأسماء الشخصية، بل اختر كلمة مرور تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة.

نصائح:

- استخدم كلمة مرور لا تقل عن 12 حرفًا.

- تجنب استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة.

- قم بتغيير كلمة المرور بشكل دوري لضمان الأمان.

2. فعّل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication)

المصادقة الثنائية تعتبر طبقة إضافية من الأمان، حيث تتطلب إدخال رمز تحقق إضافي يُرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، مما يجعل من الصعب على أي شخص آخر الوصول إلى حسابك حتى لو كان لديه كلمة المرور.

خطوات التفعيل:

- اذهب إلى الإعدادات في تطبيق إنستجرام.

- اختر "الأمان" ثم "المصادقة الثنائية".

- اتبع الإرشادات لتفعيل المصادقة الثنائية باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق مثل Google Authenticator.

3. تأكد من أن بريدك الإلكتروني آمن

بريدك الإلكتروني المرتبط بحساب إنستجرام هو مفتاح الأمان الأساسي، لذا تأكد من أنه محمي بكلمة مرور قوية ومفعلة بالمصادقة الثنائية، حيث أن المخترقين يمكنهم استخدام البريد الإلكتروني لاختراق حساب إنستجرام.

نصائح:

- استخدم بريدًا إلكترونيًا آمنًا وحصريًا للحسابات الهامة.

- فعّل المصادقة الثنائية على البريد الإلكتروني أيضًا.

4. تجنب الروابط المشبوهة ورسائل البريد الإلكتروني الخادعة

واحدة من أساليب الاختراق الشائعة هي إرسال روابط خادعة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة على إنستجرام، تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، ولا تقدم بياناتك الشخصية لأي جهة غير معروفة.

نصائح:

- تحقق دائمًا من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل قبل فتح الروابط.

- إذا كنت غير متأكد من صحة رابط، افتح إنستجرام عبر التطبيق مباشرة بدلًا من اتباع الرابط.

5. مراجعة التطبيقات المتصلة بحسابك

بعض التطبيقات التي تطلب الوصول إلى حساب إنستجرام قد تكون غير موثوقة، لذا من المهم مراجعة التطبيقات المتصلة بحسابك وإلغاء الوصول لأي تطبيق مشبوه.

خطوات التحقق:

- اذهب إلى الإعدادات في إنستجرام.

- اختر "الأمان" ثم "التطبيقات ومواقع الويب".

- قم بإلغاء أي تطبيق لم تعد تستخدمه أو لا تثق به.

6. تأكد من نشاط الحساب

من وقت لآخر، من الجيد التحقق من نشاط حسابك لمعرفة إذا ما كان هناك أي تصرف مشبوه أو دخول غير معتمد إلى الحساب، إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي، قم بتغيير كلمة المرور فورًا.

خطوات التحقق:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اختر "الأمان" ثم "نشاط تسجيل الدخول".

- تحقق من المواقع والأجهزة التي تم تسجيل الدخول منها.

7. استخدم وضع الحساب الخاص (Private Account)

إذا كنت ترغب في مزيد من الخصوصية، يمكنك تفعيل وضع الحساب الخاص، حيث سيصبح بإمكانك التحكم في من يمكنه رؤية منشوراتك ومتابعتك.

خطوات التفعيل:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اختر "الخصوصية".

- قم بتفعيل خيار "الحساب الخاص".

8. تجنب مشاركة بياناتك الشخصية

تجنب نشر أي معلومات شخصية هامة على حسابك مثل عنوان السكن أو أرقام الهواتف، لأن هذه المعلومات قد تُستخدم لاستهدافك في محاولات اختراق أو احتيال.

نصائح:

- تأكد من أن بياناتك الشخصية ليست متاحة للعامة.

- احرص على عدم نشر تفاصيل حساسة في القصص أو المنشورات.

9. تفعيل تنبيهات الأمان

إنستجرام يتيح خاصية التنبيهات الأمانية التي تقوم بإشعارك في حال حدوث أي تغيير في معلومات حسابك أو في حالة وجود محاولات دخول غير مصرح بها.

خطوات التفعيل:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اختر "الإشعارات" ثم "إشعارات الأمان".

- قم بتفعيل التنبيهات لتبقى على علم بأي تغييرات.

10. قم بتسجيل الخروج من الأجهزة التي لم تعد تستخدمها

إذا كنت تستخدم إنستجرام على أجهزة متعددة، من المهم تسجيل الخروج من الأجهزة التي لم تعد تستخدمها، خاصة إذا كنت قد سجلت الدخول من أجهزة عامة أو حواسيب مشركة.

خطوات تسجيل الخروج:

- اذهب إلى الإعدادات.

- اختر "الأمان" ثم "نشاط تسجيل الدخول".

- اختر الجهاز الذي تريد تسجيل الخروج منه.