الامارات | إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز مستوى الأداء والارتقاء بجودة خدمات مركبات الأجرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 نوفمبر 2024

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمتعاملي مركبات الأجرة من السكان والزوار في الإمارة، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بتقديم خدمات نقل ذات جودة عالية وتطوير وتحسين معايير الجودة في مركبات الأجرة، وتوفير بيئة نقل نظيفة ومستدامة لإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة من السكان والزوار القادمين إلى المدينة من مختلف أنحاء العالم.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تشمل المبادرات الجديدة تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية للسائقين ولمدربي الشركات ومدربي المعاهد، وتشجيعهم على المحافظة على نظافة المركبة، وتوفير عدد إضافي من الزي الرسمي للسائقين للحفاظ على الهندام والمظهر العام، وبدء استخدام معطرات في أكثر من 500 مركبة أجرة المخصصة لخدمة مطار دبي الدولي لفترة تجريبية، وضبط المخالفات الخاصة بالتدخين باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على مركبات الأجرة في الإمارة بهدف تحقيق المزيد من التركيز والتشديد على نظافة المركبات.

قياس الأثر

وأضاف شاكري: "وضعت الهيئة مقياساً لأثر تطبيق الإجراءات والمبادرات المتعلّقة بالارتقاء بمستوى نظافة مركبات الأجرة، وذلك من خلال استحداث مؤشر تشغيلي شهري لنظافة المركبات والسائقين على حد سواء، وهذا المؤشر يرصد عدد الملاحظات المتعلقة بالنظافة لكل 100 ألف رحلة من هلا، فضلاً عن تنفيذ استبيانات رضا المتعاملين والمتسوّق السري، حيث التركيز على نظافة المركبات والسائقين، وسَيُشرَعُ في تنفيذها ابتداء من العام القادم 2025 وبشكل نصف سنوي".

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز جودة خدمات النقل في دبي، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان خدمة تنقل أكثر أمانًا وراحة لجميع الركاب.

وأشار مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية دبي الطموحة لتوفير بيئة نظيفة ومستدامة، وتؤكد التزام الهيئة بالابتكار والتميّز في جميع قطاعاتها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، التي تلبي تطلعات سكان دبي وزوارها.