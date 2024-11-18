الامارات | شرطة دبي تنظم فعالية رياضية لفئة المتقاعدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة المراسم والتشريفات في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، فعالية رياضية لفئة المتقاعدين من شرطة دبي، للعنصرين الرجالي والنسائي، وذلك في إطار مشاركتها ودعمها للدورة الثامنة لــ "تحدي دبي للياقة"، الهادف لتبني مفهوم يركز على اللياقة ويدعم رؤية دبي في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وتخصيص شهرٍ لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نمط حياة صحي لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم.

ونظمت إدارة المراسم والتشريفات فعالية المشي لفئة المتقاعدين من الرجال بالتعاون مع مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وذلك في مركز القافلة الرياضية في فيستيفال سيتي. في حين نظمت الإدارة فعالية المشي لفئة المتقاعدين من العنصر النسائي بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية في كايت بيتش بمنطقة جميرا.

وتعد هذه الفعاليات جزءاً من جهود شرطة دبي بمختلف قطاعاتها لدعم تحدي دبي للياقة 30*30، والذي تطلقه حكومة دبي كل عام بتخصيص 30 دقيقة يوميا على مدار شهر كامل، وحث كافة أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة والتحديات والفعاليات الرياضية واتباع أسلوب حياة صحي مُستدام، ويرسخ اسم مدينة دبي وجهة للرياضة العالمية، ويجعلها من أكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.