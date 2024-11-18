الامارات | 5 مفاجآت للقلب عند تناول فص من الثوم.. لن تتخيلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الثوم ليس مجرد مكون يُضاف إلى الأطباق اليومية، بل هو صيدلية طبيعية مليئة بالفوائد الصحية، وبفضل خصائصه الفريدة، يعتبر خيارًا شائعًا لتحسين صحة الجسم، وخاصة القلب، ولكن هل فكرت يومًا في تأثير فص واحد من الثوم على قلبك؟

وفقًا لما ذكره موقعي Webteb وMedical News Today، إليك 5 تأثيرات مذهلة لتناول الثوم يوميًا على صحة القلب.

1- خفض ضغط الدم

الثوم يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع، هذا التأثير يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

2- تقليل الكوليسترول الضار

يعمل الثوم على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) مع تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا التوازن يساهم في تقليل تراكم الدهون في الشرايين، ما يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

3- منع تكون الجلطات الدموية

بفضل خصائصه الطبيعية، يساعد الثوم على منع تكون الجلطات الدموية، التي قد تؤدي إلى انسداد الشرايين والسكتة الدماغية، هذا التأثير يجعل القلب في حالة أفضل ويقلل من خطر الأمراض المزمنة.

4- تقليل الالتهابات

الثوم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، التي تُعتبر عامل خطر رئيسيًا لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- حماية خلايا القلب

الثوم غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهذا يحافظ على صحة القلب ويحميه من الشيخوخة المبكرة أو التلف.