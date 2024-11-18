الامارات | صيادون ينقذون 3 مواطنين علقوا في البحر بسبب ارتفاع المد في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن صيادون برأس الخيمة من إنقاذ ثلاثة شبان مواطنين، علقوا في البحر بسبب ارتفاع منسوب المياه أثناء ممارستهم لصيد الأسماك.

وأفاد رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، العقيد أحمد سالم المزيود الشحي، بأن بلاغا ورد من أحد المواطنين يفيد بعدم قدرته ومواطنين آخرين على العودة للشاطئ نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر عليهم أثناء ممارستهم الصيد.

وأضاف أنه تم على الفور إبلاغ الإسعاف الوطني وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة وعند وصولهم تبين نجاح عدد من المواطنين المتواجدين في المكان في إنقاذ الشبان الثلاثة في العشرينات من العمر وإعادتهم إلى الشاطئ، لافتا إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي على الشبان في الموقع وتبين أنهم بحالة صحية جيدة.

وأهاب بالجمهور بأخذ الحيطة والحذر والانتباه لحركة المد والجزر خلال ممارستهم للصيد أو حتى السباحة حفاظا على سلامتهم ولحمايتهم من التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تشكل تهديدا على سلامتهم، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة على أهبة الاستعداد الدائم للقيام بواجباتها المهنية والإنسانية ومد يد العون لمحتاجيها على مدار الساعة.