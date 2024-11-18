الامارات | شرطة أبوظبي تكرم آسيوياً لجهوده في الوقاية من الجريمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت شرطة أبوظبي شخصاً من الجنسية الآسيوية، تقديراً لجهوده وتعاونه في تعزيز الوقاية من الجريمة وذلك ضمن أولويتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

وكرم اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي (السيد ديلبر جان رحيم الله جان آسيوي الجنسية)، مشيداً بجهوده التي عكست دوره الإيجابي تجاه المجتمع، وقدم له الشكر على تعاونه البناء الذي ينمّ عن الحس الأمني العالي بتحمل المسؤولية، والتحلّي بالواجب تجاه المجتمع، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتعاونين معها، ليكونوا قدوة حسنة ومثالاً يحتذى به، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكريم المتعاونين، الذين يقدمون نماذج تسهم في تعزيز الأمن الوطني وسلامة المجتمع.