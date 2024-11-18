تكنولوجيا: هواوي ستكشف عن MatePad Pro 13.2 الجديد في حدث 26 نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي للكشف عن مجموعة من الأجهزة المميزة خلال حدث رئيسي في 26 نوفمبر 2024. من المتوقع أن يشهد هذا الحدث إطلاق سلسلة Mate 70 المنتظرة، وهاتف Mate X6 القابل للطي، بالإضافة إلى الجيل الرابع من سماعات الأذن FreeBuds Pro.

كشفت تقارير من مصدر مسرب أن الحدث سيتضمن أيضًا الإعلان عن جهاز MatePad Pro 13.2 الجديد، والذي يُعتقد أنه الجيل الثاني من هذه السلسلة. يتميز الجهاز اللوحي بشاشة OLED بدقة 2.8K ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2.

كانت هواوي قد أطلقت الجيل الأول من هذا الجهاز في الصين خلال سبتمبر 2023، مدعومًا بمعالج Kirin 9000s. ومن المرجح أن يحتوي الإصدار الجديد على معالج محدث مثل Kirin 9010 أو ربما Kirin 9100 المنتظر.

أظهرت التسريبات أن شريحة Kirin 9100 تعتمد على تقنية تصنيع 6 نانومتر وتضم نواة Cortex-X1 بسرعة 2.67 جيجاهرتز. ورغم غياب التفاصيل الدقيقة عن الإصدار الجديد، يمكن التوقع بأن يتميز بمواصفات متطورة استنادًا إلى الجيل السابق.

تضمن MatePad Pro 13.2 السابق شاشة OLED بحجم 13.2 بوصة مع حواف رفيعة جدًا تبلغ 3.4 ملم، مما حقق نسبة شاشة إلى جسم بلغت 94%. دعمت الشاشة دقة 2880 × 1920 بكسل، معدل تحديث 144 هرتز، وتقنية HDR. جاء الجهاز بوزن 580 جرامًا وسمك 5.5 ملم فقط، ما جعله خفيفًا ونحيفًا للغاية.

زُوِّد الإصدار السابق بمعالج Kirin 9000s وبطارية سعة 10100 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 88 واط. وكان قد تميز بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1. عمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.0، واحتوى على ستة مكبرات صوت لتحسين تجربة الصوت.

دعمت هواوي الجهاز بتقنية StarLight وقلم Huawei M-Pencil (الجيل الثالث) الذي وفر 10000 مستوى من حساسية الضغط. شملت إعدادات الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد، وكاميرا خلفية مزدوجة تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

يبقى MatePad Pro 13.2 أحد أبرز الأجهزة التي ستكشف عنها هواوي في الحدث، ليجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق.

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