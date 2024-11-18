شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم جدة يُصدر أدلة استرشادية تؤهل طلاب الابتدائية والمتوسطة لـ"نافس" والان نبدء بالتفاصيل



تستهدف هذه الأدلة جميع صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث تم إعدادها بعناية فائقة لتكون مرجعاً عملياً ومتكاملاً يساعد المعلمين والمعلمات في تدريب الطلاب على اختبارات نافس بشكل احترافي .

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توفر الأدلة دعماً خاصاً لمعلمي الصفوف المستهدفة وهي الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، مما يساعدهم في مراجعة وتطوير المهارات السابقة للطلاب بصورة منهجية . الدمام - شريف احمد - أعلن قسم الإشراف التربوي في إدارة تعليم جدة عن إطلاق النسخة الأولى من الأدلة الاسترشادية لتدريب الطلبة على اختبارات نافس، والتي تشمل أمثلة وتطبيقات شاملة تغطي جميع المواد المستهدفة، وهي الرياضيات، العلوم، واللغة العربية.تستهدف هذه الأدلة جميع صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث تم إعدادها بعناية فائقة لتكون مرجعاً عملياً ومتكاملاً يساعد المعلمين والمعلمات في تدريب الطلاب على اختبارات نافس بشكل احترافيوتكتسب هذه الأدلة أهمية خاصة كونها تُعد مرجعاً رئيسياً لمعلمي الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، حيث تركز على تدريب الطلبة على مجالات التعلم الأساسية مثل القراءة والرياضيات والعلوم، من خلال أسئلة معدّة بأسلوب يهدف إلى قياس مستويات التطبيق والاستدلال.توفر الأدلة دعماً خاصاً لمعلمي الصفوف المستهدفة وهي الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، مما يساعدهم في مراجعة وتطوير المهارات السابقة للطلاب بصورة منهجية



ربط نافس مع المقرر الدراسي



وجرى تصميم الأدلة بعناية لربط مؤشرات نواتج التعلم في نافس مع موضوعات المقرر الدراسي، كما تم الاستفادة من أسئلة الاختبارات الدولية الشهيرة مثل PIRLS وTIMSS وPISA، مما يحقق التكامل المنهجي في تدريب الطلبة على الاختبارات الوطنية والدولية.

واستُخلصت نواتج التعلم المعتمدة في هذه الأدلة من هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الرسمي، حيث جرى استخدام نواتج التعلم الخاصة بالصف السادس لتطوير الأدلة الخاصة بالصفوف الرابع والخامس الابتدائي، ونواتج التعلم الخاصة بالصف الثالث المتوسط لتطوير الأدلة الموجهة للصفوف الأول والثاني المتوسط.

وانطلق المشروع في إطار تبني قسم الإشراف التربوي في تعليم جدة لفكرة تأسيس أدلة تدريبية تُحقق الاستدامة في تطوير العملية التعليمية، مع مراعاة عدم التكرار لما سبق إعداده وضمان استمرارية التحديث والتطوير حسب ما يستجد في الأعوام القادمة. ويأتي هذا العمل ليؤكد أن الهدف الأساسي ليس معالجة وقتية للمشكلات فحسب، بل تأسيس نهج علمي مستدام يثري العملية التعليمية ويرفع من جودة مخرجاتها.

