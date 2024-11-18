السعودية | وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أستفاد أكثر من 9300 مستفيد، من صندوق النفقة في وزارة العدل، وذلك منذ بداية العام الجاري 2024.

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف سـد الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي، إلى جانب صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.

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