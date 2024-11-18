شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3550 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4057.25 جنيه للبيع، و4034.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3719 جنيها للبيع، و3698 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3550 جنيها للبيع، و3530 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3042.75 جنيه للبيع، و3025.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2366.75 جنيه للبيع، و2353.25 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2028.5 جنيه للبيع، و2017.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 28400 جنيها.