شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3550 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3719 جنيها للبيع، و3698 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3042.75 جنيه للبيع، و3025.75 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2028.5 جنيه للبيع، و2017.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 28400 جنيها.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4057.25 جنيه للبيع، و4034.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3719 جنيها للبيع، و3698 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3550 جنيها للبيع، و3530 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3042.75 جنيه للبيع، و3025.75 جنيه للشراء.
أسعار الذهب في مصروبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2366.75 جنيه للبيع، و2353.25 جنيه للشراء.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2028.5 جنيه للبيع، و2017.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 28400 جنيها.