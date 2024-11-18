شكرا لقرائتكم خبر عن 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة في وزارة العدل، أكثر من 9300 مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي. خدمات صندوق النفقة ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية "Nafaqah.sa"، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.