إعصار "مان يي" بالفلبين.. نزوح أعداد كبيرة والبحث عن مفقودين

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الإعصار "مان يي" أسفر عن فقدان ثلاثة من القرويين على الأقل وتدمير منازل وقطع الكهرباء في بلدات بأكملها ونزوح أعداد كبيرة من القرويين قبل أن يبتعد عن شمال الفلبين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تسببت فيها خمس عواصف سابقة.ويعد إعصار "مان يي" أحد أقوى العواصف الستة التي ضربت شمال الفلبين في غضون أقل من شهر، حيث حمل رياحًا بلغت سرعتها 195 كيلومترا (125 ميلا) في الساعة عندما ضرب إقليم جزيرة كاتاندوانيس الشرقية مساء أمس الأول السبت.وقال مسؤولو الاستجابة للكوارث إنهم يتحققون مما إذا كانت وفاة اثنين من القرويين مرتبطة بشكل مباشر بتداعيات إعصار مان يي في مقاطعة كامارينيس نورتي شرقي البلاد.وأضاف المسؤولون أن البحث جار عن زوجين وطفلهما بعدما جرف سيل جار كوخهم الصغير في الأنهار المتدفقة في إقليم نويفا إيسيجا شمالي البلاد.وتضرر أكثر من مليون شخص جراء الإعصار وعاصفتين سابقتين، بما في ذلك نحو 700 ألف شخص فروا من منازلهم وانتقلوا إلى ملاجئ طوارئ أو منازل الأقارب، بحسب ما ذكر مسؤول في مكتب الدفاع المدني.وأضاف المكتب أن نحو 8 آلاف منزل تضررت أو دمرت، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 مدينة وبلدة بسبب سقوط أعمدة الكهرباء.