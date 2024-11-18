شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة تختتم ورشة "طفيليات الدم" وأثرها الاقتصادي على الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، الورشة التثقيفية التي حملت عنوان "طفيليات الدم وأثرها الاقتصادي على الماشية والحيوانات الأليفة"، والتي استمرت على مدار يومين بمكة المكرمة، بحضور عدد من مربي الماشية والمهتمين وأصحاب الاختصاص من الأطباء البيطريين.

تناولت الورشة عدة محاور، أبرزها التعريف بطفيليات الدم وخصائصها، وتأثيرها على الماشية مثل الإبل، الأبقار، والأغنام، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة، وطرق العلاج والوقاية منها.

قدم الورشة الدكتور علي الهاجوج، والدكتور الصادق حامد من مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، والدكتورة أمينة محمد السيد، أخصائية الأحياء الدقيقة من جامعة القاهرة، حيث استعرضوا أبرز الطفيليات المسببة للأمراض مثل التربانسوما، الثيليريا، البابيزيـا، والأنابلازما، وآثارها المتمثلة في فقر الدم، الهزال، وضعف الإنتاج لدى الحيوانات.

كما شملت النقاشات المخاطر الصحية المشتركة التي قد تنتقل إلى الإنسان.



نشر الوعي

فيما أكد المهندس ماجد الخليف، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الورش تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية عبر نشر الوعي وتثقيف مربي الماشية والمختصين بقطاع الثروة الحيوانية.

وأشار إلى استمرار الفرع في تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل بكافة محافظات المنطقة، تحقيقًا لرؤية الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الأمراض الحيوانية، والحد من انتشارها، والتعامل الصحيح مع الحيوانات المصابة.