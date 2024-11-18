هاشم: الأجواء إيجابية والرد على مسودة الاتفاق سيكون لبنانيًا مع التمسك بالسيادة والحقوق

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "الأجواء إيجابيّة بشأن التّفاوض والرّدّ اللّبناني على مسودّة اتفاق وقف إطلاق النّار في ​لبنان​"، مشيرًا إلى أنّ "الأمور في خواتيمها، خصوصًا مع هذا العدو الإسرائيلي الّذي لطالما تنصّل من التزاماته".

وركّز، في حديث إذاعي، على "ضرورة أخذ التّطوّرات الأخيرة بالاعتبار عند تقييم نوايا العدو"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل تحاول فرض إرادتها من خلال الضّغط على لبنان، عبر جعل دراسة المسودّة تحت النّار". في هذا السّياق، شدّد على أنّ "لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه، وسيتمسّك بمواقفه الثّابتة في التّعامل مع تطبيق القرار 1701 ومناقشة المسودّة مع الجانب الأميركي، وأنّ الرّدّ سيكون لبنانيًّا وليس ردّ "حزب الله" أو إيران".