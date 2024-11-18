حسين الجسمي يعلن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقه جمال الجسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أعلن الفنان حسين الجسمي عن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقه جمال الجسمي، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وذلك من خلال ستوري نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

موعد الجنازة

حسين الجسمي يعلن موعد جنازة شقيقه الصورة من حساب حسين الجسمي على إنستغرام

كتب حسين الجسمي منشور عبر الاستوري قال فيه: "رحم اللهوغفر له وأسكنه فسيح جناته، ستقام صلاة الجنازة يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في جامع عمر بن الخطاب في خورفكان، وسيتم تقبل العزاء في مجلس ضاحية الحوامي (حياو سابقا) للرجال في خور فكان".

حسين الجسمي كان متأثر بشكل كبير برحيل شقيقة جمال، وفور إعلان خبر وفاته قام بنعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بكلمات مؤثرة، فقام بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاً: "فراقك صعب" ورمز تعبيري لقب مكسور، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المنشور وحرصوا على الدعاء للراحل وتقدموا بالعزاء لأسرته.

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وفاة شقيق المُطرب حسين الجسمي

يُذكر أن الفنان الإماراتي حبيب غلوم كان قد أعلن وفاة الشقيق الأكبر للمُطرببعد تعرضه لأزمة صحية سافر بسببها للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد نشر الفنان حبيب غلوم منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" أعلن من خلاله نبأ الوفاة قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميلفي ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبيروالاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الامارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

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