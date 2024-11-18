مسلسل خريف القلب يتصدر الترند العالمي في 9 دول حول عالم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - تصدر مسلسل "خريف القلب"- وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتم عرض أولى حلقاته بـ27 أكتوبر 2024- الترند العالمي في 9 دول، ونشر حساب "MBC Talent" على الإنستغرام بوستر العمل، وتصدره الترند وعلق وكتب: "مسلسل خريف القلب يتصدر الترند في 9 دول حول العالم، خريف القلب".

كما نشر أبطال العمل الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، مروة محمد، ميرال مصطفى، وجود السفياني، بالإضافة إلى آخرين عبر ستوري الإنستغرام بوستر العمل وتصدره للترند، وعرضت 18 حلقة من المسلسل من أصل 90 حلقة.

مسلسل "خريف القلب"

هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

واستطاع المسلسل أن يتصدر الترند على السعودية منذ عرض حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

https://www.instagram.com/p/DCeGLcqNDXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeGLcqNDXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeGLcqNDXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».