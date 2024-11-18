فهد الراجحي يكشف لـ الخليج 365 عن مشاركة بفيلم ليل نهار مع عبدالله السدحان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كشف المنتج ومخرج أفلام الرعب والمغامرات الفنان فهد الراجحي لـ الخليج 365 عن مشاركته بالفيلم السينمائي "ليل نهار" قائلاً: "لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بالمشاركة بالفيلم السينمائي السعودي "ليل نهار" والذي سيُعرض في كافة صالات العرض السينمائي في 12 ديسمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج عبدالعزيز المزيني، وبمشاركة الفنان القدير عبدالله السدحان، زياد العمري، أبرار اليوسف، ومجموعة أخرى من النجوم والمبدعين.

وأعرب الراجحي عن سعادة بالمشاركة في الفيلم قائلاً: "سعيد بمشاركتي بهذا الفيلم برغم أن دوري كان خفيفاً وبسيطاً لكنه يعني الكثير، حيث يكفيني شرف أن أكون بين نجوم كبار في مقدمتهم الفنان عبدالله السدحان، ومخرج متميز ومبدع للغاية مثل عبدالعزيز المزيني، وبالتأكيد سيضف لمشواري الفني من خلال المشاركة بأعمال منوعة".

واختتم الراجحي قائلاً: أتمنى أن ينال العمل استحسان متابعي الأفلام السينمائية وهذا المهم وأتوقع له بمشيئة الله النجاح.

فيلم "ليل ونهار"

فهد الراجحي في سطور

فهد الراجحي- الصورة من المصدر

هو فيلم كوميدي من تأليف وإخراج عبد العزيز المزيني، يتناول حياة شخصيتين موسيقيتين متناقضتين من خلال رؤية جريئة حول الشهرة والمجتمع، كما يغوص في عالم النجومية الفوضوي في إطار كوميدي ساخر. العمل من بطولة الفنان عبدالله السدحان، زياد العمري، علي إبراهيم، نواف السليمان، غاده الملا، أبرار الفيصل، نهار المولد، وهذا وقد كشف الفنانمؤخراً لـ الخليج 365 التالي: "تدور أحداثه بهذا العصر، ويحمل بين طياته التراجيدي والجدية واللايت كوميدي كذلك، وبإذن الله في تاريخ 12 من شهر ديسمبر سنشهد عرضه على شاشات السينما وتمنى أن ينال نصيبه من النجاح".قد ترغبين في معرفة فهد الراجحي يكشف لـ "الخليج 365" عن مشاركته في "طاش ما طاش 19"هو مؤلفٌ ومخرجٌ ومنتجٌ وممثلٌ، يتخصَّص في إخراج أفلام الرعب. دخل عالم الإخراج عام 1993، ومن أبرز الأفلام التي أخرجها "رائحة الموت"، "الكوخ"، "الفخ"، "زوار"، و"الطيبين"، ويُعدُّ من أهم مخرجي أفلام الرعب السعوديين،. كذلك شارك في عديدٍ من الأعمال الفنية، منها "عيش صحاري" في نسخته الأولى، الذي عُرِضَ في رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، كما أنتج عدداً من الأعمال والأفلام القصيرة التي لاقت متابعةً كبيرةً واهتماماً واسعاً من قِبل المشاهدين.

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