نجمات حفل توزيع جوائز المحافظين 2024 يتألقن بإطلالات جمالية آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - أقيم مساء الأحد 17 نوفمبر حفل توزيع جوائز المحافظين 2024 Governors Awards بدورته الـ15 في لوس أنجلوس بحضور ألمع نجوم هوليوود ورواد الموسيقى وصناع السينما العالمية، حيث تألقت نجمات العالم على السجادة الحمراء بإطلالات جمالية ملفتة جمعت أجمل صيحات مكياج وأفكار تسريحات الشعر.

ولفتت النجمات الأنظار بأناقة إطلالاتهن كالنجمتين سيلينا غوميز Selena Gomez وجينيفر لوبيز Jennifer Laupez، وقد تنوعت إطلالات النجمات الجمالية بين المكياج البارز والناعم إلى جانب تسريحات الشعر البسيطة كتسريحة الكعكة التي كان لها الحصة الأكبر في تسريحات شعر النجمات، إلى جانب الشعر المنسدل على الأكتاف.

ومن "الخليج 365" نرصد لك أجمل إطلالات النجمات الجمالية في حفل توزيع جوائز Governors Awards 2024.

جينيفر لوبيز بمكياج نيود مع تسريحة الشعر الويفي

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النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez تألقت بإطلالة فضية جريئة مطرزة بالستراس الفضي نسقت معها مكياجاً باللون النيود ارتكز على الظلال النيود الخفيفة فوق جفن العين مع خط الأيلاينر العريض على منبت الجفن بالكامل وطبقات الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها موحدة وناعمة، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

سيلينا غوميز بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة المبللة

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النجمة سيلينا غوميز لفتت الأنظار بأناقة إطلالتها السوداء التي اختارتها من الترتر، واختارت معها المكياج السموكي الناعم من خلال الظلال الناعمة فوق جفن العين العلوي، وقد جاءت بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا البارزة، كذلك اختارت الفاونديشن المناسب على لون بشرتها البيضاء مع أحمر الشفاه الوردي الغلوس والخفيف، أما تسريحة شعرها فاختارتها بتسريحة الكعكة المبللة المصقولة بالفرق الجانبي للغرة مع خصل مبللة من الشعر منسدلة على جانبي الجبين.

أنجلينا جولي بمكياج خفيف مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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النجمة أنجيلينا جولي Angelina Jolie لفتت الأنظار بإطلالتها الذهبية التي اختارتها في حفل Governors Awards 2024 إلى جانب صيحة المكياج الخفيف الذي أبرز جمالها من خلال الماسكرا المطولة للرموش وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع مع خصل الغرة الستريت المنسدلة على جانبي الوجه.

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ديمي مور بمكياج فضي خفيف مع تسريحة الشعر المالس

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وتألقت النجمة العالمية ديمي مور Demi Moore بإطلالة سوداء مكشوفة الكتفين في حفل Governors Awards ونسقت مع إطلالتها مكياجاً فضياً خفيفاً ارتكز على الظلال الفضية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا الناعمة، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الخافت، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق النصفي للغرة.

كيت وينسلت بمكياج وردي مع تسريحة الكعكة

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النجمة كيت وينسلت Kate Winslet حضرت الحفل بإطلالة البدلة الرسمية السوداء المطرزة بالورود البيضاء، واختارت مع إطلالتها مكياجاً وردياً بارزاً ارتكز على الظلال الوردية فوق جفن العين مع القليل من طبقات الماسكرا وأحمر الشفاه الوردي غير المحدد، وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة وخصل من الشعر على جانبي الوجه.

نيكول كيدمان بمكياج باستيل زهري مع تسريحة الشعر الطبيعي

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وبإطلالة سوداء ملفتة حضرت النجمة نيكول كيدمان Nicole Kidman الحفل مع مكياج باستيل زهري اختارت فيه الظلال الخافتة مع خط الأيلاينر فوق جفن العين المتحرك وطبقات الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها طبيعية بالفاونديشن الخفيف، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الباهت، إلى جانب ذلك اختارت تسريحة الشعر الطبيعي المالس المنسدل على الأكتاف.

جينيفر هدسون بمكياج سموكي بارز مع تسريحة الشعر الكاريه

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النجمة جينيفر هدسون اختارت إطلالة سوداء بقصة الكتف الواحدة في حفل Governors Awards 2024 ونسقت معها مكياجَ سموكي بارزاً طبقت فيه الظلال السموكي البارزة على جفن العين المتحرك وأدمجتها مع الظلال الفضية، مع الكحل الأسود البارز في قلب العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، مع الفاونديشن البرونزي المناسب على لون بشرتها السمراء والبلاش الترابي المضيء وأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الستريت بفرق الغرة الجانبية مع قصة الشعر الكاريه القصير.

جوليان مور بمكياج سموكي خافت مع تسريحة الشعر المالس

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النجمة جوليان مور Julianne Moore اعتمدت إطلالة سوداء اللون نسقت معها مكياجَ سموكي باهتاً من خلال القليل من الظلال السموكي على طرف جفن العين الخارجي وطبقات الماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها طبيعية إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الغلوس، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس النحاسي المنسدل على الأكتاف مع الفرق النصفي للغرة.

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إيمي آدمز بمكياج ذهبي خفيف مع تسريحة الكعكة

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النجمة العالمية إيمي آدمز Amy Adams اختارت إطلالة سوداء ناعمة نسقت معها مكياجاً ذهبياً خفيفاً ارتكز على القليل من الظلال الذهبية فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه النيود الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الفرق الوسطي للغرة.

شارون ستون بمكياج طبيعي مع تسريحة الشعر القصير

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النجمة العالمية شارون ستون Sharon Stone تألقت بإطلالة بيضاء نسقت معها مكياجاً طبيعياً من خلال الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الوردي الغلوس، وبدت بشرتها طبيعية وناعمة بابتسامتها المشرقة، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير المصفف بالكامل إلى الخلف.

باميلا أندرسون بصيحة مكياج اللامكياج وتسريحة الكعكة

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النجمة باميلا أندرسون Pamela Anderson لفتت الأنظار بإطلالتها السوداء التي اختارت معها صيحة مكياج اللامكياج، فبدت بشرتها على طبيعتها خالية من مساحيق التجميل ونسقت مع إطلالتها تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

جينيفر لورانس بمكياج وردي ناعم مع تسريحة الكعكة

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النجمة العالمية جينيفر لورانس Jennifer Lawrence حضرت حفل Governors Awards بفستان ناعم أبرز حملها الأول، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على القليل من ظلال العيون الوردية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المحدد لجفن العين السفلي بأسلوب مسحوب، وبدت بشرتها طبيعية بلونها الأبيض مع أحمر الشفاه الوردي الغلوس، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة القصيرة العريضة التي غمرت الجبين بالكامل.