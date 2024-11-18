ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية والممثلة رولا بحسون الجمهور، صورة لها وهي تقوم بتغطية القـ ـصف الذي طال يوم أمس العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة رأس النبع، مؤكدة أن عائلتها نجت من الضـ ـربة.
وعلقت رولا بحسون على الصورة، مؤكدة أنها لم تعد تتحمل هذه الأخبار: "لم أعد أحتمل نقل الخبر مجددا من محيط منزل عائلتي في بيروت …عائلتي في المنزل بخير و الحمدالله… الله الحامي".
من جهة أخرى، تطل رولا بحسون على الجمهور بشخصية "ناندا" في المسلسل التركي المعرب "العميل"، وهو نسخة من مسلسل "في الداخل".
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة رولا بحسون تنجو من القصـ ـف على بيروت.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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