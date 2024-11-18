أكدت مصادر إسرائيليّة لصحيفة "جيروزالم بوست" العبريّة، أنّ ​تركيا​ لا يمكن أن تصبح وسيطًا في صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك بعد أن ذكرت قناة "كان" الإخباريّة أنّ عددًا من قادة "حماس" غادروا قطر إلى تركيا.

كانت هذه تفاصيل خبر "جيروزالم بوست": تركيا لا يمكن أن تصبح وسيطًا في صفقة تبادل أسرى مع "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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