شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يضبط مخالفيَن لنظام البيئة باستغلال الرواسب في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهما مترين مكعبين من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تكسير ونقل الصخور، وأن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

