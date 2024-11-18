شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق إلزامي ومحاضر رسمية.. إجراءات جديدة لتعديل درجات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت إدارة التعليم على مديري ومديرات المدارس في جميع المراحل الدراسية الالتزام بالضوابط والإجراءات النظامية المعتمدة عند إجراء أي تعديل على درجات الطلاب والطالبات.

وشددت التعليمات على أن تعديل الدرجات يتم حصريًا من خلال حساب مدير أو مديرة المدرسة في نظام الدرجات الإلكتروني، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والمعلومات قبل تنفيذ التعديل.

وأوضحت إدارات التعليم أنه بعد الانتهاء من تعديل الدرجات، يجب إرسال التعديلات مباشرة عبر النظام، لضمان وصول الطلب إلى حساب مدير تقويم الأداء المسؤول عن مراجعة واعتماد التعديلات بشكل رسمي ونهائي. يأتي ذلك حرصًا على توحيد الإجراءات وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على أداء الطلبة أو سجلاتهم الأكاديمية.



محضر رسمي لتعديل الدرجات



وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، أكدت التعليمات ضرورة إعداد محضر رسمي لكل عملية تعديل، على أن يتم إرساله إلى قسم الدعم الفني كجزء من الوثائق المطلوبة لاعتماد التعديلات. وفي حال كان التعديل يشمل درجات طالب واحد فقط، يتم إعداد محضر منفصل له. أما إذا كانت التعديلات تخص مجموعة من الطلاب لنفس المادة الدراسية، فيجب أن يتضمن المحضر بيانًا تفصيليًا بأسماء الطلاب والتعديلات المحددة لكل منهم.

وأضافت إدارات التعليم أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الدقة والشفافية في معالجة بيانات الطلبة وحماية حقوقهم الأكاديمية، كما تعكس التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات الجودة في النظام التعليمي، بما يعزز العدالة والمساواة بين جميع الطلاب والطالبات.

وناشدت إدارات التعليم كافة المدارس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وتوثيق كل عملية تعديل بشكل دقيق، لضمان استمرارية العمل وفق الأنظمة، مع تأكيد استعداد قسم الدعم الفني لتقديم المساندة اللازمة في حال مواجهة أي صعوبات أثناء تطبيق التعليمات.