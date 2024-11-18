رئيسة المفوضية الأوروبية عن اتفاق التجارة الحرة مع "ميركوسور": الشيطان يكمن في التفاصيل

أشارت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لايين​ (Ursula von der Leyen)، إلى أنّ إقناع جميع دول ​الاتحاد الأوروبي​ و"ميركوسور" بالتّوقيع على معاهدة التّجارة الحرّة، تُعتبر "مهمّة شاقّة".

وأوضحت، في حديث تلفزيوني، قبيل قمّة مجموعة العشرين الّتي ستحضرها اليوم وغدًا في ريو دي جانيرو، أنّه "يجب أن نشمل جميع رؤساء الدّول والحكومات الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن جانب "ميركوسور" يجب أن يكون جميع الأعضاء مستعدّين للتّوقيع أيضًا"، مشدّدةً على أنّ "الشّيطان يكمن دائمًا في التّفاصيل. إنّ المرحلة الأخيرة هي الأكثر أهميّة، لكنّها غالبًا ما تكون الأصعب أيضًا".

ويجري الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة ودول "ميركوسور" (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي) محادثات منذ أكثر من عقدين، بشأن إنشاء منطقة تجارة حرّة ضخمة تغطي أكثر من 700 مليون شخص. ويهدف الاتفاق إلى خفض الرّسوم الجمركيّة على الواردات من السّلع الصّناعيّة والصيدلانيّة الأوروبيّة في الغالب، وعلى المنتجات الزّراعيّة.

وكان قد تمّ الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق عام 2019، لكن لم تتمّ المصادقة على أي نسخة نهائيّة.