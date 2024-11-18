وزير الدفاع الألماني دعا إلى مواصلة الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى مواصلة الحوار مع الجانب الروسي بشأن تحقيق السلام وحل الأزمة في أوكرانيا.
وقال بيستوريوس لقناة ARD التلفزيونية: "علينا أن نحاول القيام بذلك مرارا وتكرارا (إجراء حوار حول السلام في أوكرانيا مع روسيا) وفي نفس الوقت دعم أوكرانيا"، وأشار إلى أنه لا يرى تغييرا في موقف موسكو بشأن هذه القضية.
وأكد الوزير أيضا أن تزويد كييف بصواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز "توروس" لن يغير الوضع على خطوط الجبهة، وبدلا من مناقشة مسألة توريد الصواريخ الألمانية، دعا بيستوريوس إلى تقديم مساعدة عسكرية طويلة الأمد.
وأعلن الكرملين وبرلين، الجمعة الماضي، عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد تم ذلك بمبادرة من الجانب الألماني.
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