بايدن: لا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مجال الطاقة النظيفة

أكّد الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، أنّ "البعض قد يحاول إنكار ثورة الطّاقة النّظيفة الجارية في أميركا أو تأخيرها. لكن لا أحد، لا أحد يستطيع إعادة عقارب السّاعة إلى الوراء في هذا المجال".

وأشار في ماناوس بالبرازيل، إلى "أنّني سأترك منصبي في كانون الثّاني المقبل. سأترك لخليفتي وبلادي أساسًا متينًا للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك"، مركّزًا على

ويوم أمس الأحد، أصبح بايدن أوّل رئيس أميركي في منصبه يزور منطقة الأمازون، وهي محطّة تاريخيّة ورمزيّة قبيل عودة الرّئيس المنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.