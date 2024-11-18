اعتبر وزير الخارجيّة البولنديّة رادوسلاف سيكورسكي (Radosław Sikorski)، في تصريح، أنّ "الرّئيس الأميركي جو بايدن ردّ على دخول جنود كوريّين شماليّين في الحرب، والهجوم الصّاروخي الرّوسي الضّخم، بلغة يفهمها الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، من خلال رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للصّواريخ الغربيّة"، مشدّدًا على أنّ "من حقّ ضحيّة العدوان أن تدافع عن نفسها".
وكان قد أفاد مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، أمس الأحد، بأنّ "واشنطن أعطت الضّوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".
وبذلك، يكون بايدن قد وافق على مطلب كييف المُلحّ قبيل تسليمه الرّئاسة لدونالد ترامب، الّذي ينتقد بشدّة المساعدات الأميركيّة لأوكرانيا.
مع الإشارة إلى أنّ بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي و"حلف شمال الأطلسي" (الناتو) وجارة مباشرة لأوكرانيا، وهي مؤيّدة بقوّة لكييف منذ بدء الحرب على أوكرانيا في شباط 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بولندا بعد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية: بايدن رد على بوتين بلغة يفهمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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