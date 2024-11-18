انت الان تتابع خبر السوداني لوزير التجارة التركي: العراق منفتح على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء، انفتاح العراق على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا في مختلف المجالات، خصوصاً مع إجراء الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي هيأت البيئة الاستثمارية داخل البلد، مشيراً إلى رغبة الحكومة في تطوير الميزان التجاري بين البلدين، مع ما تشهده الصناعة في العراق من نموّ متسارع".وأضاف: "كما تطرق اللقاء إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية العراقية- التركية التي ستعقد أعمالها بعد أسبوعين".

من جانبه، نقل بولات "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن العلاقات المتنامية بين البلدين هي فرصة للمضيّ بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة أردوغان إلى العراق، كما أشار إلى مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، حيث عبر عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للمضي في هذا المشروع المهم للمنطقة والعالم".

