بطلا مسلسل “ليلى” التًركي يفاجئان الجمهور بما كشفاه عن بعضهما في مقابلة شيقة

تصدّر كل من الممثلَين التركيَين جيمري بايسل والبيران دويماز غلاف مجلة HELLO، حيث ظهرا في عدّة لقطات جاذبة وتحدثا خلال المقابلة عن عملهما الدرامي “ليلى” الذي يعرض حاليًا على الشاشة.

عن العمل قال ألبيران خلال المقابلة: “عندما قرأت السيناريو، أعجبني الجو العام للقصّة وأعجبت كثيرًا بشخصيّة “جيفان” وتصرّفاته. فهي شخصيّة لم أجسّدها من قبل حيث جذبني موقفها الحساس والمدروس”.

وعن كواليس التصوير مع جيمري بايسل قال: “أنا وجيمري أحببنا شخصيّتينا في المسلسل. نحن نحترم بعضنا البعض ومساحتنا الشخصية ما أثّر على العمل بطريقة ايجابية خاصة أن الانسجام والاحترام والمودة متبادلة بيننا”.

واضاف “عندما تقابلنا لأول مرة أظهرت جيمري موقفًا إيجابيًا للغاية تجاهي. أشعر بأنني محظوظ جدًا بالعمل معها، وهذا الشعور يزداد يومًا بعد يوم”.

من جانبها قالت جيمري في المقابلة: “رؤية حماس ألبيران عند استلام السيناريو زاد من حافزي أكثر. كان لدينا طريق طويل لنقطعه. ولهذا السبب فإن وجود أفكار ومشاعر مشتركة مع شريكك يجعل كل شيء أسهل وأكثر انسجامًا. أما السبب الأكبر لهذا الانسجام بيننا هو أفكارنا ومشاكلنا المشتركة حيث نبحث باستمرار عما هو مناسب لتقديم الأفضل وما ينبغي أن يحدث في العمل.”

وتابعت: “البيران ذكي وسهل جدًا التكيّف والتفاهم معه. نحن ننظر لبعضنا البعض، ويمكننا أن نرى ما يحدث في تلك اللحظة ونفهم بعضنا. من الرائع أن تكون قادرًا على التواصل دون التحدّث. كذلك أصبحنا صديقَين متفاهمٰين جيدًا. لذا لم تكن هناك حاجة لبذل أي جهد أو المرور بمرحلة الإعداد معًا”.

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نذكر أن مسلسل “ليلى” يتصدر بين افضل خمس مسلسلات لهذا الموسم وهو ينافس في مهرجان الفراشة الذهبيّة بأكثر من فئة وهي: “أفضل ثنائي تلفزيوني” جيمري بايسل والبيران دويماز. جائزة “أفضل مسلسل”. جائزة “أفضل ممثل” البيران دويماز. جائزة “افضل ممثلة” جيمري بايسل. جائزة افضل اخراج (هلال سارال). جائزة افضل سيناريو (يلماز شاهين، جوكهان هورزوم) الا ان المفارقة الكبرى فتكمن باستبعاد الممثلة قونجا فوسلاتري التي تلعب دور نور في المسلسل عن الجائزة.