شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مليون دولار من نصيب Gladiator II في 63 سوقا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن Gladiator II للمخرج العالمي ريدلي سكوت، إيرادات وصلت لـ 87 مليون دولار في أول افتتاحية للفيلم خلال 63 سوقًا في جميع أنحاء العالم، وهي بداية قوية للجزء الثاني الذي استغرق إعداده ربع قرن من العمل على فيلم "Gladiator" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم للمخرج عام 2000.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن هذا يعد أكبر افتتاح عالمي لفيلم مصنف للكبار فقط لشركة باراماونت بيكتشرز، فضلاً عن أفضل ظهور عالمي لسكوت، الذي تشمل أفلامه الأعلى ربحًا "The Martian" (630 مليون دولار عالميًا)، و"Gladiator" (465 مليون دولار عالميًا) و"Prometheus" (403 ملايين دولار).

وعلى سياق متصل، كشف المخرج العالمى ريدلي سكوت أنه كاد أن يحول فيلم Gladiator II إلى عمل موسيقي، لكن الفكرة لم تكتمل في النهاية، وكان سيستعيد النجم العالمى راسل كرو دوره كشخصية ماكسيموس، على الرغم من وفاة الشخصية في الفيلم الأول.

تضمنت الفكرة المغنى والمؤلف الموسيقى نيك كيف، الذي عمل مع كرو للتوصل إلى قصة تركز على "إرسال ماكسيموس إلى الأرض من قبل الآلهة"، لكن سكوت قرر أن الأمر "سخيف للغاية".

وأوضح سكوت: "لقد قام "نيك" كيف بعمل رائع في التوصل إلى فكرة جديدة، وكان راسل مستمتعا، وكنا جميعًا كذلك، لكنني كنت الشخص الذي يأخذ خطوة إلى الخلف دائما، واعتقدت أننا ابتعدنا كثيرًا عن الهدف، وإذا فعلت ذلك، فهذا هو المكان الذي قد تخسر فيه".