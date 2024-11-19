شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح دباح ..أحمد العوضي يروج لمسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد العوضى لمسلسله الجديد فهد البطل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، حيث نشر العوضى صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين من كواليس التصوير، وكتب فهد وكناريا أحلى واحدة في الحتة مسلسل يليق بكل أخواتي.. نجاح دباح إن شاء الله".

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضي"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.



