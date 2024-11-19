شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات الفيلم المصرى "دخل الربيع يضحك" يحتفلن بعرضه في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت بطلات وصناع الفيلم المصري "دخل الربيع يضحك" بعرضه فى المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45، حيث حضرن علي السجادة الحمراء والتقطن صوراً قبل عرض الفيلم علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم، من الضيوف نانسي صلاح وكريمة منصور، سمية الألفي، هند عاكف، مينا النجار، بسنت صيام، سارة نخلة، المخرجة نادين خان، محمود حجازي.

تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

فيلم "دخل الربيع يضحك" من كتابة وإخراج نهى عادل، ومن بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبدالله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامي نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



