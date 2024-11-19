شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفيلم السوداني "مدنياو" يحتفلون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال الفيلم السوداني "مدنياو"، بعرضه ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطن بعض الصور التذكارية علي السجادة الحمراء.

فيلم "مدنياو" وثائقي تدور أحداثه حول يكافح ثلاثة شباب من السودان لتغيير حياتهم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغييرات كبيرة خلال الثورة السودانية التي بدأت في 19 ديسمبر 2018. ماذا ينتظرهم؟.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".



أبطال الفيلم السوداني مدنياو



السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة