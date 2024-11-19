نتانياهو يطلب "علنا" مخبرين من غزة مقابل مليون و340 ألف دولار!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بصورة مباشرة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحصول على خدمات مخبرين من غزة للإبلاغ بأي معلومات عن الرهائن الإسرائيليين، مقابل 5 ملايين شيكل إسرائيلي (مليون و340 ألف دولار)، مع توفير ممر آمن لـ"المخبر" على حد وصف "جيروزاليم بوست" للخرج من غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع يوم الاثنين إن إسرائيل عرضت 5 ملايين شيكل وممرا آمنا للخروج من غزة لأي فلسطيني يقدم للجيش الإسرائيلي معلومات عن مكان الرهائن ، كما أكد مصدر لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال نتانياهو: "أصدرت أمرا بزيادة المكافأة لمن يقدم معلومات عن الرهينة، وأصبحت المكافأة 5 ملايين شيكل لكل رهينة بدلا من مليون شيكل وممر آمن للمخبر وعائلته".

وفي تصريحاته العلنية، أكد أن إسرائيل مستعدة لإبرام صفقات صغيرة، يتم بموجبها منح الخاطفين مكافآت مالية وممرا مجانيا للخروج من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها.

وقد تحدث نتانياهو في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات، حيث ألقت الولايات المتحدة ونتانياهو باللوم على حماس، بينما ألقت قطر اللوم على كل من إسرائيل وحماس. كما ألقى معارضو نتانياهو السياسيون والعلنيون اللوم عليه.

وكانت قطر، التي كانت مع مصر الوسيط الرئيسي للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح 101 رهينة متبقين، علقت مشاركتها في المحادثات الأسبوع الماضي.

كما وضع التغيير في السلطة في واشنطن، مع دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير)، عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.

وأكد نتانياهو، رغم ذلك، أن المحادثات لا تزال مستمرة وأن إمكانية عقد صفقات صغيرة قيد الدراسة.