إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي والإبلاغ عن سقوط صواريخ في كرمئيل

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي والإبلاغ عن سقوط صواريخ في كرمئيل". وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن إصابة شخص بجروح في كرمئيل إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة.

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