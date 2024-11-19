وزير الخارجية الإيراني: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضينا هجوما جديدا ويستحق ردا من جانبنا

اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اننا "نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضينا هجوما جديدا ويستحق ردا من جانبنا"، مشددا على أننا "لن نتخلى عن حقنا في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين".

واشار الى أن "إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين".