أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار في نتانيا وكفر سابا شمال تل أبيب. كما اكدت وسائل اعلام اسرائيلية عن تسجيل اعتراضات صاروخية في سماء مدينة هرتسليا.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراضات صاروخية في سماء هرتسليا ودوي صفارات الانذار شمال تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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