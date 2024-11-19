أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفَّذة منذ مساء أمس الإثنين وحتّى السّاعة من صباح اليوم الثّلثاء، هي:
* محافظة بيروت:
- انتهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في منطقة زقاق البلاط، الّتي أسفرت عن انتشال جثامين وأشلاء 7 شهداء.
* ضاحية بيروت الجنوبيّة:
- الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت مبنى خاليًا من السّكان في منطقة الشياح- شارع المصبغة، ونقل مصابة بحالة انهيار عصبي من الشّياح- شارع المصبغة إلى مستشفى المقاصد.
* محافظة الجنوب:
المجادل
- انتشال جثمانَي شهيدين من تحت الأنقاض، وإخماد حريق ركام المبنى المستهدف نفسه.
مفترق معركة
- إخماد حريق مبنى (حلويات البحصلي)، واستمرار عمليّات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في زقاق البلاط: انتشال جثامين وأشلاء 7 شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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