الدفاع المدني أعلن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في زقاق البلاط: انتشال جثامين وأشلاء 7 شهداء

أشارت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، إلى أنّ "المهمّات جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفَّذة منذ مساء أمس الإثنين وحتّى السّاعة من صباح اليوم الثّلثاء، هي:

* محافظة بيروت:

- انتهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في منطقة زقاق البلاط، الّتي أسفرت عن انتشال جثامين وأشلاء 7 شهداء.

* ضاحية بيروت الجنوبيّة:

- الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت مبنى خاليًا من السّكان في منطقة الشياح- شارع المصبغة، ونقل مصابة بحالة انهيار عصبي من الشّياح- شارع المصبغة إلى مستشفى المقاصد.

* محافظة الجنوب:

المجادل

- انتشال جثمانَي شهيدين من تحت الأنقاض، وإخماد حريق ركام المبنى المستهدف نفسه.

مفترق معركة

- إخماد حريق مبنى (حلويات البحصلي)، واستمرار عمليّات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".