شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة ذهبية من تيتانيك تحطم الرقم القياسي في مزاد عالمي والان مع التفاصيل

حققت ساعة جيب ذهبية تاريخية رقماً قياسياً جديداً كأغلى قطعة تذكارية من حطام سفينة تيتانيك، بعد بيعها في مزاد علني بمبلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني.

وتعود الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 من تصميم "تيفاني آند كو" إلى القبطان أرثر روسترون، قائد السفينة "آر إم إس كارباثيا"، الذي أنقذ 700 شخص من ركاب تيتانيك المنكوبة عام 1912.

وجرى بيع الساعة التاريخية يوم السبت في مزاد نظمته دار "هنري ألدريدج ند سان" لصالح جامع مقتنيات خاص من الولايات المتحدة، متضمناً السعر الضرائب والرسوم المستحقة.

وكانت ثلاث سيدات ناجيات قد قدمن الساعة هدية للقبطان روسترون تقديراً لجهوده في إنقاذهن وآخرين، عندما غرقت تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى بعد اصطدامها بجبل جليدي.

ومن بين مقدمات الهدية أرملة جون جاكوب أستور، الذي كان أغنى ضحايا الكارثة، إضافة إلى أرملتي رجلي أعمال ثريين آخرين لقيا حتفهما في الحادث المأساوي.