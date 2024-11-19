إب.. مؤسسة مكافحة السرطان تطلق نداء استغاثة لإنقاذ حياة آلاف المرضى

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان فرع إب (وسط اليمن)، نداء استغاثة لدعم وإنقاذ آلاف المرضى بالمحافظة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها على صفحتها بالفيسبوك، أن المرضى الذين يتوافدون عليها في تزايد مستمر من عام لآخر وسط شحة في الإمكانات والدعم.

وأوضحت أن عدد المرضى الجدد الذين استقبلهم مركز الأمل لعلاج الأورام بمحافظة إب، هذا العام وصل إلى 753 حالة حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك يُحمّل المؤسسة تبعات كثيرة في ظل قلة الدعم وشحة الإيرادات، والافتقار لمصادر الدعم الثابت.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يجعلها في وضع حرج للغاية حيث أصبحت غير قادرة فعلا على توفير كافة الخدمات الصحية.

وناشدت المؤسسة الجهات ذات العلاقة والمنظمات ورجال المال والأعمال، إلى إسناد المؤسسة بالدعم كي يتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أواخر أكتوبر من العام الماضي، أن أعداد المرضى المسجلين لدى المؤسسة حتى تاريخه بلغ 6060 حالة.

وتعاني المؤسسة التي تعتمد على التبرعات والجهات الداعمة والتجار، من شحة في الموارد، الأمر الذي دفعها لإطلاق مناشدات لدعمها في عدة مناسبات وذلك لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للمرضى بما في ذلك توفير الأصناف الدوائية الكيميائية والأدوية المساعدة.