عدن.. حريق هائل يلتهم ثلاثة منازل في حي المنصورة ولا خسائر بشرية

المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ حريق هائل، مساء الإثنين، في ثلاثة منازل في أحد الأحياء وسط العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال سكان محليون إن حريقًا هائلا التهم ثلاثة منازل في مديرية المنصورة، نتيجة انفجار اسطوانة غاز في أحد المنازل، بحي بلوك 35، وغياب لفرق الدفاع المدني التي تأخرت عن الوصول إلى مكان الحريق.

وأوضح السكان، أن الحريق توسع نتيجة تأخر فرق الإطفاء، ما أدى إلى التهام جميع محتويات المنازل، دون تسجيل أي اصابات بشرية.

جاء ذلك بعد يوم من حريق التهم محل مناحل "مكيراس للعسل" في المديرية ذاتها، تسبّب بخسائر مادية، في ظل تزايد حوادث الحرائق بشكل ملحوظ.