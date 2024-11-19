التحكم المروري: الطريق من السراي الحكومي باتجاه زقاق البلاط ما زالت مقطوعة

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "الطّريق الممتدّة من السّراي الحكومي باتجاه زقاق البلاط ما زالت مقطوعة، بسبب العدوان الإسرائيلي". وكان قد أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان مساء أمس، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت، أدّت في حصيلة غير نهائيّة إلى استشهاد خمسة أشخاص. كما رُفعت أشلاء من المكان يتمّ التّدقيق في هويّة أصحابها، ما يرجّح ارتفاع عدد الشّهداء، في ظلّ معطيات تفيد بأنّ شخصين لا يزالان مفقودَين. أمّا عدد الجرحى فبلغ واحدًا وثلاثين شخصًا".

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