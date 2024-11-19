ميرنا وليد - بيروت - أحيت السيدة ماجدة الرومي حفلاً ليلة أمس، ضمن مبادرة "الإمارات معك يا لبنان" بالتعاون مع مؤسسة دبي للعطاء. وألقت الرومي كلمة افتتاح، كانت بمثابة صرخة مؤثرة عن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، وقالت: "أي لبناني مبسوط يشوف بلده يدمر، وأهله وناسه ينقتلوا وينصابوا ويتهجروا في حرب يا ريتها ما كانت، ولا كان الخراب اللي عم نشوفه، والضيع المدمرة، ولا الخسارة الرهيبة في الأرواح".

وأضافت: "مجزرة ما عادت تخلص من سنة 1975، كأن نحن منذورين للموت، وأغلاط متراكمة حولتنا من سنة 1975، ساحة لتصفية كل الحسابات، أنا متألمة وحزينة مثل كل اللبنانيين، بس إذا كان مطلوب مني أغني وأقف لبلدي وأهلي وناسي اللي بحاجة لي اليوم راح أغني".

كما كانت ملفتة مشاركة لاعبي المنتخب اللبناني لكرة السلة في الحفل، الذين رفعوا العلم اللبناني على المسرح خلال غناء ماجدة الرومي أغنية "يا بيروت"، وسط تأثر الحاضرين.

كانت هذه تفاصيل خبر صرخة مؤثرة من ماجدة الرومي خلال حفلها التضامني مع بلدها لبنان ومنتخب كرة السلة يرفع العلم اللبناني على المسرح - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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