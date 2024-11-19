شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بمنظمة خريجى الأزهر بباكستان بعنوان: "جوانب عظمة النبى صل الله عليه وسلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حمله توعوية بعنوان: "ومضات أزهرية"، قراءة في كتاب "القول الطيب"، للدكتور أحمد محمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، وذلك من خلال تنظيم محاضرة بعنوان: "من جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم".

أشار خلالها الشيخ عمران الأزهرى – سكرتير الفرع، إلى أن حياة النبي ﷺ تمثل نموذجًا كاملًا للعظمة الإنسانية والتربية، بدءًا من طفولته وحتى مراحل حياته المختلفة، حيث كان كل جانب من جوانب شخصيته ﷺ نورًا وهداية، سواء في الظروف العادية أو في أصعب الأوقات.

وأوضح الشيخ عمران، أن هذه الحياة النبوية لا نظير لها بين حيوات القادة العظماء في العالم، كما ذكر الإمام الأكبر الشيخ في كتابه "القول الطيب" عندما تحدث عن جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن حياة محمد ﷺ إِنَّما هي صورة مُجَسَّدَةٌ للإنسان الكامل، والشَّخصيَّةِ العُليا، في شَتَّى وُجوهِهَا، وجَميعِ أنحائها، إذ تَفَرَّدَ تاريخه بأنْ سُجِّل في كتب التاريخ والسِّيرِ تسجيلا دقيقا، حتَّى لم تعد تخفى علينا خافية من طفولته أو شبابه أو صفاته الخلقية، أو شمائله الخلقية.