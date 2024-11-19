شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل عددا من الآباء الأساقفة بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خمسة الآباء الأساقفة، منهم أربعة من أساقفة المهجر، إلى جانب أسقف إيبارشية من داخل مصر.

استعرض قداسته مع الآباء الأساقفة بعض الموضوعات التي تخص العمل الرعوي في ايبارشياتهم وأماكن خدمتهم.

واستقبل قداسته على الترتيب:

- الأنبا باڤلوس أسقف اليونان.

- الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.

- الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي في نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا.

- الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا.