شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جواتيمالا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس دى ليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سفير مصر بجواتيمالا السفير حاتم حسوبه، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جواتيمالا، برناردو أريفالو دى ليون.

ونقل السفير حسوبة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الجواتيمالى، وتمنياته لجواتيمالا - حكومة وشعباً - بدوام التقدم والازدهار والاستقرار.

وشدد السفير حسوبه - خلال اللقاء - على حرص مصر على تكثيف التعاون مع جواتيمالا خلال المرحلة المقبلة ولاسيما فى مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، مؤكدا أهمية العلاقات الثقافية بين البلدين فى ظل تمتع كل منهما بحضارة قديمة لعبت أدوارا مهمة في تشكيل الوعي والتاريخ الإنساني.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الجواتيمالي بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها إلى التشابه الحضارى والثقافي بين كل من مصر وجواتيمالا باعتباره أساساً متيناً يمكن البناء عليه لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وطلب نقل أخلص تحياته وأطيب تمنياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبدياً إعجابه الكبير بمصر ولاسيما ما تتمتع به من ثقل حضاري على مستوى العالم، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر فى إقليمها في الوقت الراهن.