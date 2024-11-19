شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.

كما كشفت محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم، وقدرت أفعال الغسل بـ15 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.